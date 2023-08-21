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ПОЛІТИКА

Туреччина та Угорщина підписали історичну угоду про експорт природного газу – ЗМІ

21 серпня 2023, 13:35
Туреччина та Угорщина підписали історичну угоду про експорт природного газу – ЗМІ
З вільних джерел
Ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною.

Туреччина та Угорщина уклали історичну угоду щодо постачання природного газу.

Про це повідомляє турецька газо- та нафтопровідна державна компанія BOTAŞ.

Угода передбачає початок поставок природного газу з Туреччини до Угорщини з наступного року. В компанії зазначили, що ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною.

"Між BOTAŞ та угорською державною компанією MVM CEEnergy було підписано історичну угоду про експорт природного газу відповідно до стратегічних цілей нашої країни в галузі енергетики та реалізації бачення ключової ролі у сфері природного газу", - повідомили в компанії.

Окрім того, було домовлено про розвиток співробітництва щодо використання інфраструктури СПГ Туреччини та сховищ природного газу двох країн у рамках спільних інтересів.

Угоду підписали генеральні директори компаній під час візиту турецької делегації на чолі з президентом Туреччини до Угорщини.

21 серпня 2023 року Сійярто заявив, що у разі припинення транзитної газової угоди між Україною і Росією Сербія готова наростити транзит російського газу до Угорщини.

ТуреччинаугодаУгорищнаекспорт газу

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