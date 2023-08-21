Сербія збільшить постачання російського газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить транзитної угоди

В Будапеші бояться зупинки транзиту через Україну.

Сербія готова збільшити поставки російського газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить транзитну угоду із росією, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Про це пише АР.

Міністр повідомив, що домовленостей було досягнуто під час візиту президента Сербії Александра Вучича до Будапешта під час його зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Нещодавно ми дізналися, що Україна прагне припинити укладену раніше транзитну угоду із Росією. Сьогодні президент Сербії дав чітко зрозуміти, що Сербія готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, який через Сербію транспортується до Угорщини", - сказав Сійярто.

Видання зазначає, що Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з росії, й більшість — через трубопровід "Турецький потік", який проходить територією Сербії.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після завершення контракту на транзит газу з росією наступного року Україна не вестиме перемовини про його продовження.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр в інтерв'ю "Голосу Америки".