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Україна підписала угоду про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ

29 квітня 2024, 12:41
Україна підписала угоду про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ
Фото: rian.com.ua
Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали Спільну заяву про угоду про всеосяжне економічне партнерство.

Це може збільшити ВВП України на 0,1%, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Заяву підписали перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко  і державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише об’єднані арабські емірати, але загалом регіони затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок. Бо Емірати - це торгівельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі", - заявила Свириденко.

Вона додала, що це не класична угода зону вільної торгівлі, вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше.

В середньо- і довгостроковій перспективі це може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

Очікуваний результат угоди це зростання експорту металів і рослинної олії з України. 

Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, в металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві і виробництві олії.

Після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну перевірку проекту угоди для підписанням між урядами.

Ми також повідомляли, що ОАЕ приєдналися до санкцій проти російських нафтових танкерів.

 

угодаОб’єднані Арабські Еміративсеосяжне економічне партнерство

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