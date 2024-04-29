Україна підписала угоду про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ

Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали Спільну заяву про угоду про всеосяжне економічне партнерство.

Це може збільшити ВВП України на 0,1%, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Заяву підписали перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко і державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише об’єднані арабські емірати, але загалом регіони затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок. Бо Емірати - це торгівельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі", - заявила Свириденко.

Вона додала, що це не класична угода зону вільної торгівлі, вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше.

В середньо- і довгостроковій перспективі це може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

Очікуваний результат угоди це зростання експорту металів і рослинної олії з України.

Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, в металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві і виробництві олії.

Після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну перевірку проекту угоди для підписанням між урядами.

Ми також повідомляли, що ОАЕ приєдналися до санкцій проти російських нафтових танкерів.