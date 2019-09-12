БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна може отримати від Європейського союзу півмільярда євро макрофінансової допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз може надати Україні півмільярда євро допомоги — Маркарова
Раніше повідомлялось, що Україна та Міжнародний валютний фонд домовились про нову програму співпраці на 4 млрд SDR (5,52 млрд дол) на 3 роки
Фото: wsj.com
Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, передає "Громадське".
За її словами, це стало можливим завдяки угоді із Міжнародним валютним фондом (МВФ). За словами Маркарової, умови отримання допомоги будуть досить вигідними для України.
Нагадаємо, що Євросоюз підтримує нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.
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