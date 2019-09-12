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Євросоюз може надати Україні півмільярда євро допомоги — Маркарова

Раніше повідомлялось, що Україна та Міжнародний валютний фонд домовились про нову програму співпраці на 4 млрд SDR (5,52 млрд дол) на 3 роки
Україна може отримати від Європейського союзу півмільярда євро макрофінансової допомоги.
Євросоюз може надати Україні півмільярда євро допомоги — Маркарова Фото: wsj.com

Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, передає "Громадське".

За її словами, це стало можливим завдяки угоді із Міжнародним валютним фондом (МВФ). За словами Маркарової, умови отримання допомоги будуть досить вигідними для України.

Нагадаємо, що Євросоюз підтримує нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

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09 12 2019 14:20
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