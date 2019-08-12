Євросоюз позитивно оцінив нову угоду України з МВФ

Євросоюз підтримує нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Підписання угоди про співпрацю між Україною і МВФ посол вважав своєчасною і висловив упевненість, що договір відкриє шлях до макрофінансової допомоги ЄС, передає LB.ua.

"Таке потрібне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) має відкрити шлях до макрофінансової допомоги ЄС", - заявив Маасікас.

Нагадаємо, що Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову трирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $5,5 млрд. Вона замінить нинішню 14-місячну програму stand-by (SBA) на $3,9 млрд.