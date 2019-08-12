CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвросоюз підтримує нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз позитивно оцінив нову угоду України з МВФ
Договір відкриє шлях до макрофінансової допомоги ЄС
Фото: www.ednist.info
Підписання угоди про співпрацю між Україною і МВФ посол вважав своєчасною і висловив упевненість, що договір відкриє шлях до макрофінансової допомоги ЄС, передає LB.ua.
"Таке потрібне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) має відкрити шлях до макрофінансової допомоги ЄС", - заявив Маасікас.
Нагадаємо, що Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову трирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $5,5 млрд. Вона замінить нинішню 14-місячну програму stand-by (SBA) на $3,9 млрд.
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