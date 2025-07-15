Сьогодні це обговорюватимуть на засіданні Ради ЄС.

Європейський Союз розглядає можливість призупинення безвізового режиму для Тбілісі, аби тиснути на грузинський уряд через його антидемократичний курс.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

За словами політикині, ключовими темами обговорення будуть 18-й пакет санкцій проти росії за її агресію в Україні, а також Грузія.

"Ми бачимо певний серйозний відкат у Грузії та обговоримо, що ще ми можемо зробити. На столі" є усі варіанти – включно з призупиненням безвізового режиму та іншими елементами, які можуть змусити грузинську владу змінити розрахунок", – додала Каллас.

Раніше вона також висловилась на підтримку дії Трампа, проте на її думку, 50 днів для росії це забагато.