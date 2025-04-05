Євросоюз може повернути путіну €240 млрд, якщо Орбан заблокує санкції – Естонія

Наступне таке засідання відбудеться в червні.

В разі, якщо Будапешт заблокує продовження санкцій проти рф, Євросоюзу доведеться передати путіну 240 млрд євро заморожених активів.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Spiegel.

Міністр назвав російського диктатора Володимира путіна "брехуном" та закликав конфіскувати заморожені активи рф.

"Ми заморозили активи у сфері нерухомості в Європі на суму 240 млрд доларів і більше. Гроші російського Центробанку здебільшого перебувають у Бельгії", - сказав міністр закордонних справ Естонії.

За його словами, рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти росії повинні ухвалювати кожні 6 місяців.

Під час кожного голосування потрібна угода Угорщини, якщо в червні рішення буде заблоковано, то це загрожує поверненням заморожених коштів назад рф.

"Якщо вони це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 млрд євро путіну. Як глави держав і урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти нас? Тому нам доведеться конфіскувати ці активи", - сказав Цахкна.

Глава естонського МЗС вважає, що юридична можливість для цього є.

"Ми не повинні залишати Бельгію на самоті. Ми також повинні гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, гроші не будуть передані. Не можна "вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від росії, яка є агресором", - зазначив Цахкна.