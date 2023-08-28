Матеріали:
Теми:

Євросоюз назвав можливі терміни розширення

28 серпня 2023, 13:43
Євросоюз назвав можливі терміни розширення
Фото: з вільного доступу
Європейський Союз повинен бути готовим прийняти нових членів до 2030 року.

Про це пише Financial Times, цитуючи доповідь голови Європейської ради Шарля Мішеля. 

Голова ЄС започаткував дебати про розширення ЄС, які домінуватимуть у дискусіях на високому рівні всередині блоку до кінця року відносно того, як прийняти до восьми нових членів.

"Якщо ми хочемо, щоб нам довіряли, ми повинні говорити про терміни. Поки ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити перед собою чітку мету. Ми з обох боків маємо бути готовими до розширення до 2030 року", – сказав Мішель. 

Роль Мішеля як президента Євроради полягає в тому, щоб заохочувати та вмовляти 27 держав-членів прийти до консенсусу. Лідери ЄС проведуть першу спеціальну дискусію на цю тему в іспанській Гранаді на початку жовтня, пише видання. 

Україна наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати офіційний процес вступу вже до кінця цього року, а  питання про те, як забезпечити фінансову підтримку всім кандидатам знаходиться в центрі паралельних дебатів, що продовжуються, про поповнення бюджету ЄС.

Багато держав-членів в приватному порядку порушують питання, як ЄС може адаптуватися до України, "найбіднішої країни-кандидата за всю історію". Але політична воля зараз грає на руку Києву.

"Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Нам потрібно діяти відповідно до цього", – додав Мішель.

Раніше ЄС закликав росію відновити зерновий коридор. 

 

 

УкраїнаЄвросоюзрозширення

Останні матеріали

Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється