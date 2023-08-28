Євросоюз назвав можливі терміни розширення

Європейський Союз повинен бути готовим прийняти нових членів до 2030 року.

Про це пише Financial Times, цитуючи доповідь голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Голова ЄС започаткував дебати про розширення ЄС, які домінуватимуть у дискусіях на високому рівні всередині блоку до кінця року відносно того, як прийняти до восьми нових членів.

"Якщо ми хочемо, щоб нам довіряли, ми повинні говорити про терміни. Поки ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити перед собою чітку мету. Ми з обох боків маємо бути готовими до розширення до 2030 року", – сказав Мішель.

Роль Мішеля як президента Євроради полягає в тому, щоб заохочувати та вмовляти 27 держав-членів прийти до консенсусу. Лідери ЄС проведуть першу спеціальну дискусію на цю тему в іспанській Гранаді на початку жовтня, пише видання.

Україна наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати офіційний процес вступу вже до кінця цього року, а питання про те, як забезпечити фінансову підтримку всім кандидатам знаходиться в центрі паралельних дебатів, що продовжуються, про поповнення бюджету ЄС.

Багато держав-членів в приватному порядку порушують питання, як ЄС може адаптуватися до України, "найбіднішої країни-кандидата за всю історію". Але політична воля зараз грає на руку Києву.

"Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Нам потрібно діяти відповідно до цього", – додав Мішель.