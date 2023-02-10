Євросоюз не домовився про закупівлі боєприпасів для ВСУ – прем'єр Польщі

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країни Європейського союзу не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми вчора пізно вночі обговорювали постачання боєприпасів, які дуже потрібні зараз Україні. На нашу пропозицію не було позитивної реакції з боку деяких країн", – розповів Моравецький.

За його словами, спільні закупівлі були б в інтересах усіх країн ЄС, НАТО, а також України.

"Але як і дискусія про танки здавалася на початку зовсім неможливою, як дискусія про Patriot відсувалася, так я думаю, що і до теми боєприпасів ми скоро повернемося на наступному саміті ЄС", – зазначив прем'єр Польщі.

Раніше повідомлялось, що Укроборонпром спільно з країною НАТО почав випуск 120-мм мін.