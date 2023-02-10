Євросоюз не домовився про закупівлі боєприпасів для ВСУ – прем'єр Польщі
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми вчора пізно вночі обговорювали постачання боєприпасів, які дуже потрібні зараз Україні. На нашу пропозицію не було позитивної реакції з боку деяких країн", – розповів Моравецький.
За його словами, спільні закупівлі були б в інтересах усіх країн ЄС, НАТО, а також України.
"Але як і дискусія про танки здавалася на початку зовсім неможливою, як дискусія про Patriot відсувалася, так я думаю, що і до теми боєприпасів ми скоро повернемося на наступному саміті ЄС", – зазначив прем'єр Польщі.
Раніше повідомлялось, що Укроборонпром спільно з країною НАТО почав випуск 120-мм мін.