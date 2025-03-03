Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз не готовий підтримувати Україну без США – Euracriv

03 березня 2025, 11:01
Євросоюз не готовий підтримувати Україну без США – Euracriv
Фото: з вільного доступу
Блок закликає Київ зміцнювати зв’язки з Вашингтоном.

Оскільки західні прихильники України повільно наближаються до "коаліції охочих" із новим мирним планом під керівництвом Великої Британії та Франції, їм все ще не вистачає сильного голосу, щоб очолити зусилля, і вони не бажають йти самостійно без США.

Про це йдеться в матеріалі Euracriv.

Європа "повинна виконувати важку роботу", але "зусилля повинні мати сильну підтримку США", сказав Стармер з Британії.

Сутичка в п’ятницю між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським підірвала давній воєнний альянс Заходу на підтримку України, стривожила союзників Києва b викликала хвилю публічної підтримки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас пішла найдальше у своєму зверненні, заявивши, що вільному світу потрібен новий лідер, і що відповідати цьому виклику належить європейцям.

Проте Європа пройшла кілька тижнів без конкретних планів. Натомість його лідери провели серію наступних зустрічей різного розміру та груп, але досі відсутностя взаємодія лідерства, надто багато кухарів, але немає чіткого голосу, який керує зусиллями.

"Я просив кожного міністра закордонних справ, з яким зустрічався, «розкажіть мені про те, як це закінчиться». Більшість із них не мають плану", - сказав держсекретар США Марко Рубіо ABC у неділю.

Для Рубіо підтримка боротьби України протягом ще одного року, як деякі припустили, "не звучить як хороший план" - точно не такий, з яким президент погоджується.

Два попередні саміти, скликані президентом Франції Еммануелем Макроном, не дали конкретних планів.

Недільний саміт у Лондоні, який зібрав лідерів 18 західних країн, включаючи Францію, Німеччину, Данію та Італію, а також Канаду, Туреччину, НАТО та Європейський Союз, здається, досяг принаймні першого прогресу за кілька тижнів.

Після саміту стало відомо, що Британія надасть Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони.

 

Євросоюзвійна в Україні

Останні матеріали

Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О’Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється