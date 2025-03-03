Блок закликає Київ зміцнювати зв’язки з Вашингтоном.

Оскільки західні прихильники України повільно наближаються до "коаліції охочих" із новим мирним планом під керівництвом Великої Британії та Франції, їм все ще не вистачає сильного голосу, щоб очолити зусилля, і вони не бажають йти самостійно без США.

Про це йдеться в матеріалі Euracriv.

Європа "повинна виконувати важку роботу", але "зусилля повинні мати сильну підтримку США", сказав Стармер з Британії.

Сутичка в п’ятницю між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським підірвала давній воєнний альянс Заходу на підтримку України, стривожила союзників Києва b викликала хвилю публічної підтримки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас пішла найдальше у своєму зверненні, заявивши, що вільному світу потрібен новий лідер, і що відповідати цьому виклику належить європейцям.

Проте Європа пройшла кілька тижнів без конкретних планів. Натомість його лідери провели серію наступних зустрічей різного розміру та груп, але досі відсутностя взаємодія лідерства, надто багато кухарів, але немає чіткого голосу, який керує зусиллями.

"Я просив кожного міністра закордонних справ, з яким зустрічався, «розкажіть мені про те, як це закінчиться». Більшість із них не мають плану", - сказав держсекретар США Марко Рубіо ABC у неділю.

Для Рубіо підтримка боротьби України протягом ще одного року, як деякі припустили, "не звучить як хороший план" - точно не такий, з яким президент погоджується.

Два попередні саміти, скликані президентом Франції Еммануелем Макроном, не дали конкретних планів.

Недільний саміт у Лондоні, який зібрав лідерів 18 західних країн, включаючи Францію, Німеччину, Данію та Італію, а також Канаду, Туреччину, НАТО та Європейський Союз, здається, досяг принаймні першого прогресу за кілька тижнів.

Після саміту стало відомо, що Британія надасть Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони.