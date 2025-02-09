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ПОЛІТИКА

Євросоюз обговорює послаблення санкцій щодо нафти та банків Сирії

09 лютого 2025, 09:56
Євросоюз обговорює послаблення санкцій щодо нафти та банків Сирії
Фото: з вільного доступу
Серед інших запропонованих ЄС заходів — скасування заборони на експорт банкнот і авіаційного палива.

Європейський Союз обговорює угоду про часткове призупинення деяких санкцій щодо енергетичної галузі Сирії, включно із забороною на імпорт сирої нафти з країни та на експорт технологій для нафтогазової промисловості.

Про це пише Bloomberg.

Угода потенційно також може зняти обмеження на фінансування пошуку і переробки нафти та будівництва нових електростанцій.

Інші заходи, на які розраховує блок, передбачають виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове зняття деяких обмежень, раніше накладених на Центральний банк Сирії, — йому дозволять надавати кошти.

Заморожування активів в ЄС, повʼязаних із Центробанком, найімовірніше, залишиться в силі, додали джерела.

Серед інших запропонованих ЄС заходів — скасування заборони на експорт банкнот і авіаційного палива, а також послаблення деяких обмежень для авіакомпаній і доступу до аеропортів. Пропозиції також передбачають кілька винятків з існуючих санкцій, зокрема щодо відкриття банківських рахунків у Сирії.

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада— він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до москви.

СиріясанкціїЄвросоюз

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