Євросоюз обговорює послаблення санкцій щодо нафти та банків Сирії
Європейський Союз обговорює угоду про часткове призупинення деяких санкцій щодо енергетичної галузі Сирії, включно із забороною на імпорт сирої нафти з країни та на експорт технологій для нафтогазової промисловості.
Про це пише Bloomberg.
Угода потенційно також може зняти обмеження на фінансування пошуку і переробки нафти та будівництва нових електростанцій.
Інші заходи, на які розраховує блок, передбачають виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове зняття деяких обмежень, раніше накладених на Центральний банк Сирії, — йому дозволять надавати кошти.
Заморожування активів в ЄС, повʼязаних із Центробанком, найімовірніше, залишиться в силі, додали джерела.
Серед інших запропонованих ЄС заходів — скасування заборони на експорт банкнот і авіаційного палива, а також послаблення деяких обмежень для авіакомпаній і доступу до аеропортів. Пропозиції також передбачають кілька винятків з існуючих санкцій, зокрема щодо відкриття банківських рахунків у Сирії.
8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада— він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до москви.