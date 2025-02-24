Євросоюз обговорює ймовірний пакет підтримки України на €30 млрд – ЗМІ

Проте обговорення ще досі триває.

Європейський Союз обговорює надання додаткового пакета військової допомоги Києва, однак наразі суму і конкретні умови допомоги не визначено.

Про це кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав в соцмережі X (Twitter).

Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС обговорювалося питання надання додаткового пакета військової допомоги Україні.

Наразі немає остаточної угоди щодо точної суми, але 20 мільярдів євро - це, ймовірно, мінімум, а сума може зрости до 30 мільярдів, пише журналіст.

Він додав, що обговорення буде продовжено на зустрічі з лідерами країн Євросоюзу, яка відбудеться наступного тижня. Можливо, що блок вирішить, які додаткові заходи підтримки можуть бути прийняті в найближчому майбутньому.

Днями ми писали, що Євросоюз готує пакет військової допомоги на €20 млрд.