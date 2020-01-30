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Євросоюз офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року
"Угода про вихід набуде чинності після виходу Великої Британії з ЄС 31 січня 2020 року опівночі за Центральноєвропейським часом. З цього часу Велика Британія більше не буде державою-членом ЄС і вважатиметься третьою країною", - сказано у повідомленні.

Рада ЄС у четвер за письмовою процедурою схвалила угоду про Brexit – тим самим ЄС офіційно завершив процес ратифікації документа за день до виходу Британії з блоку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рішення Рада ухвалила після того, як напередодні угоду абсолютною більшістю голосів схвалив Європарламент. 24 січня документ в Брюсселі підписало керівництво ЄС.  

"Угода про вихід набуде чинності після виходу Великої Британії з ЄС 31 січня 2020 року опівночі за Центральноєвропейським часом. З цього часу Велика Британія більше не буде державою-членом ЄС і вважатиметься третьою країною", - сказано у повідомленні.

Угода передбачає впорядкований вихід Британії з блоку. Вона охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії і Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період може бути продовжений всього один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією почнуться після того, як країна вийде з ЄС.  

Нагадаємо, що ЄС попередив Британію, що не піде на компроміс щодо єдиного ринку
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30 01 2020 16:45
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