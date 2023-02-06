Євросоюз оголосив про мобілізацію надзвичайної допомоги Туреччини після руйнівного землетрусу

ЄС мобілізує надзвичайну допомогу для постраждалої від землетрусу Туреччини

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара з кризового менеджменту Янеза Ленарчича.

"Це потужний землетрус є одним із найсильніших у цьому регіоні за понад 100 років… І у відповідь Європейський Союз мобілізував рятувальні та пошукові команди після запиту Туреччини щодо активації Механізму цивільного захисту ЄС", - йдеться у повідомленні.

Мобілізовано команди рятувальників із Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Франції, Греції, Угорщини, Мальти, Нідерландів, Польщі, Румунії. Допомогу Туреччині запропонували також Іспанія та Словаччина. Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації підтримує контакти з органами влади Туреччини для координації подальшої допомоги.

Крім того, задіяно європейську супутникову систему Copernicus для надзвичайного картографічного супроводу рятувальних робіт в уражених землетрусом регіонах.

"ЄС готовий підтримати постраждалих у Сирії, де також, за повідомленнями, є жертви, за допомогою програм гуманітарної допомоги... Наші думки - з близькими, що втратили, і мужніми рятувальниками, які працюють для порятунку життів", - йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, сьогодні на південному сході Туреччини сталася серія сильних землетрусів, найпотужніший – магнітудою 7,4 бали.