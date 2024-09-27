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Євросоюз оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів

27 вересня 2024, 18:03
Євросоюз оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів
Фото:meta
Раніше Meta публічно визнала інцидент.

Сьогодні, 27 вересня, Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала компанію Meta Platforms на 91 млн євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без їхнього захисту або шифрування.

Про це інформує агенція Reuters.

У відповідь речник Meta заявив, що компанія вжила негайних заходів, аби виправити помилку після виявлення її під час перевірки безпеки у 2019 році. І немає жодних доказів того, що були здійснені зловживання з паролями або неналежний доступ до них. 

Речник додав, що Meta конструктивно співпрацювала з DPC протягом усього розслідування.

"Широко визнано, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому доступі, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, які мають доступ до таких даних", - заявив заступник очільника DPC Грем Дойл.

Розслідування проти американської компанії було розпочато ще п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії, яка зберігала деякі паролі у "відкритому доступі".

Тоді Meta публічно визнала інцидент, а DPC заявив, що паролі не були доступні стороннім особам.

Європейський регулятор оштрафував Meta на суму 2,5 мільярда євро за порушення Загального регламенту про захист даних, введеного в 2018 році, включаючи рекордний штраф у 1,2 мільярда євро в 2023 році, який Meta наразі оскаржує.

На початку року ми писали, що Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом під час виборів до Європарламенту.

 

штрафЄвросоюзMeta

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