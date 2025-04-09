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Євросоюз передасть Україні ще €2,1 млрд від заморожених активів рф

09 квітня 2025, 18:23
Євросоюз передасть Україні ще €2,1 млрд від заморожених активів рф
Це вже другий подібний транш від блоку.

Євросоюзу передасть ще 2,1 млрд євро допомоги Києву від доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Євросоюз вже запросив 2,1 млрд євро доходів, що були отримані від заморожених активів російського Центробанку. Це другий подібний транш, перший було надано в липні минулого року.

В Єврокомісії зазначила, що активи російського Центрального банку залишаються замороженими, проте доходи, які вони приносять із часом, використовуються для підтримки України.

"Кошти від цього траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України і зробити внесок у відновлення і реконструкцію країни", - йдеться в повідомленні виконавчого органу ЄС.

Це частина незмінного зобов'язання блоку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, але при цьому наступні транші надаватимуть Україні переважно для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, отриманих у рамках ініціативи G7 про кредит на 50 млрд доларів. Частину коштів також, як і раніше, спрямовуватимуть через Європейський фонд миру.

Раніше також стало відомо, що Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС.

 

Євросоюзпідтримка України

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