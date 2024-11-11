Євросоюз передав майже мільйон обіцяних артснарядів Україні – Боррель

З початку артилерійські снаряди мали бути навесні цього року, але ЄС зіткнувся з певними викликами.

Європа дуже близька до виконання обіцянки щодо постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів на рік.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.

"Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів", - заявив Боррель.

Початкова мета була весна цього року, але блок зіткнувся з певними викликами.

"Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни - і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - додав дипломат.

За його словами, окрім основного постачання, Київ також отримав велику кількість боєприпасів за двосторонніми угодами з окремими країнами-членами ЄС, а також через чеську ініціативу, яка хоч і просувається повільніше, ніж очікувалося, все ж є важливою складовою допомоги.

"Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів", - сказав Боррель.

З приводу планів на наступний рік, Боррель сказав, що Євросоюз готовий підтримувати Україну стабільними поставками.

"Як вийдемо на крейсерську швидкість - то зможемо продовжувати і постачати Україні таку ж кількість боєприпасів," - оголосив політик.

Високий представник вважає, що проблеми полягали не лише у передаванні наявних запасів, але й у виробничих потужностях.

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік - то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали", - констатував Боррель.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 листопада, до Києва приїхав високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.