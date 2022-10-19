Євросоюз підготував нові санкції проти Ірану за постачання зброї рф
Про це повідомили виданню POLITICO’s Brussels Playbook чиновники і дипломати ЄС.
Цей крок стався на тлі повідомлень про те, що рф використовувала іранські безпілотники для ударів по цивільних об’єктах в Україні та незабаром може отримати іранські ракети. Згідно з даними американської розвідки, на які посилається видання New York Times, Тегеран також надсилав інструкторів до тимчасово окупованого росією Криму.
За словами офіційних осіб і дипломатів, новий раунд санкцій вплине на п'ять іранських фізичних осіб і три організації. Нові обмеження будуть доповненням до санкцій, вже узгоджених раніше, проти «поліції моралі» Ірану за жорстоке переслідування та вбивство іранців, які виходили на протести.
Дипломати з країн ЄС можуть домовитися про деталі нового пакету вже сьогодні, напередодні майбутнього саміту.
Ці санкції стануть ще однією серйозною поразкою для переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном. Учасники переговорів працювали над відновленням ядерної угоди 2015 року після того, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від неї в 2018 році.
"Щиро кажучи, ядерна угода більше не рахується. Ми звикли до думки, що це не просунеться вперед", – сказав один високопоставлений чиновник з Європи.
Раніше повідомлялось, що Іран заперечує постачання дронів-камікадзе для війни в Україні.
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