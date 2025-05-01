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Євросоюз підготував "план Б" вразі відмови Трампа від переговорів щодо України

01 травня 2025, 10:47
Євросоюз підготував
Фото: www.ednist.info
Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени дотримувалися єдиної позиції.

Європейський Союз готується до ймовірного сценарію, коли США вийдуть з "мирних зусилль" щодо України і виникне необхідність підтримати санкційний режим проти рф.

Про це в інтервʼю Financial Times сказала головна дипломатка блоку Кая Каллас.

Каллас сказала, що в деяких столицях Європи ведуться перемовини щодо того, чи слід слідувати адміністрації Дональда Трампа, якщо вона вийде з "мирних переговорів" щодо війни проти України та "перезавантажить" відносини з росією.

"Очевидно, що такі дискусії ведуться в деяких державах-членах і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати Україну", – заявила Каллас. 

Топдипломатка додала, що це ще й хибна надія, тому що, якщо подивитися на росію, яка інвестує більше 9% свого ВВП у військову сферу, то вона захоче знову це використати. 

Також Каллас зазначила, що в Євросоюзі існує "план Б" для збереження економічного тиску на росію, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС у липні.

За її словами, Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени дотримувалися єдиної позиції.

"План Б" також є, але ми маємо працювати над "планом А", бо інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді буде реалізований він", – підсумувала Каллас.

Глава дипломатії Євросоюзу додала, що зараз тривають переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, аби забезпечити збереження режиму санкцій проти рф.

Ми також повідомляли, що Стармер і Макрон переконали Трампа, що росія є ненадійним партнером.

 

Євросоюзвійна в Україні

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