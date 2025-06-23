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ПОЛІТИКА

Євросоюз планує нові санкції проти рф після саміту Євроради

23 червня 2025, 14:47
Євросоюз планує нові санкції проти рф після саміту Євроради
Позиція Угорщини не змінилася.

У Євросоюзі сподіваються ухвалити 18-й пакет санкцій проти рф під час наступного засідання Євроради, яке заплановане на 26-27 червня.

Про це повідомив високопосадовий європейський дипломат, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рада вже ухвалила 17 пакет санкцій. 18-й пакет санкцій на столі. Він, на жаль, не буде ухвалено до засідання Європейської Ради. Наші очікування, що після обговорення його буде ухвалено в Раді. Також є питання продовження санкцій, які, як ми також сподіваємося, буде вирішено після цієї Європейської Ради", – сказав високопосадовий європейський дипломат.

Водночас він зазначив, що позиція Угорщини не відповідає позиції інших 26 країн Євросоюзу. За словами дипломата, у Єврораді намагатимуться зробити все, аби пакет санкцій ухвалили всі 27 країн.

"Але нам відомо станом на сьогодні, що позиція Угорщини та стратегічна її розбіжність не змінилася. Я думаю, що ці висновки буде ухвалено 26", – розповів співрозмовник.

Нагадаємо, 10 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами «Північний потік», а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.

війнаЄвросоюзсанкціі проти росії

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