Євросоюз планує передавати 2 млн боєприпасів на рік Україні

Єврокомісія презентувала "Білу книгу", яка стосується майбутнього оборони ЄС і в якій окремий розділ - присвячений Україні.

"Біла книга" про майбутнє оборони блоку була представлена Єврокомісією і містить окремий розділ, присвячений Україні, який передбачає значне посилення європейської допомоги: поставки військового обладнання і не менш як двох мільйонів одиниць боєприпасів на рік.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас в Брюсселі під час прес-конференції з представлення "Білої книга".

"У "Білій книзі" ми врахували пропозиції, шо містяться в ініціативі з підтримки України. Це передбачає більше допомоги для України, включаючи більше боєприпасів, - принаймні, два мільйони одиниць на рік, - а також засоби протиповітряної оборони, дрони, тренування та оснащення українських бригад. Це також включає пряму підтримку української оборонної промисловості та розширення доступу до космічних послуг. Новий інструмент SAFE, який був запропонований Європейською Комісією, допоможе у досягненні цієї амбітної мети", - заявила Каллас.

На сьогодні економіка рф повністю переведена на режим війни і 40% федерального бюджету росії спрямовуються на військові цілі, а це перевищує все, що росія сукупно витрачає на освіту, охорону здоров’я та соціальну політику, нагадала Каллас.

"Незалежно від триваючих переговорів щодо миру в Україні, ця (російська) інвестиція є довготривалою та розрахована на довгостроковий план агресії. Україна має бути озброєною, щоб уникнути майбутніх атак. Нам потрібен довгостроковий план, щоб бути здатними це зробити", - додала висока представниця ЄС.

Представлений сьогодні Єврокомісією документ є планом ЄС з подолання негайних загроз і розбудови європейської оборони в більш віддаленій перспективі.

Також стало відомо, що Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для путіна, проте без Угорщини.