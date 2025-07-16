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Євросоюз планує прийняти рекордний бюджет у своїй історії

16 липня 2025, 14:52
Євросоюз планує прийняти рекордний бюджет у своїй історії
Фото: pixabay/cosmix
Фонд для України протягом семи років планується у розмірі 88 млрд євро.

Єврокомісія може затвердити рекордний бюджет ЄС у розмірі 1,7 трильйона євро, з яких 88 мільярдів передбачено для підтримки України. 

Про це повідомила медіаорганізація Politico.

Єврокомісія готує централізований бюджет ЄС у розмірі 1,7 трлн євро на 7-річний період, починаючи з 2028 року. Якщо члени Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн погодять цю пропозицію, то загальні витрати зростуть до 1,23% валового національного доходу протягом 7-ми років, порівняно з приблизно 1,1% за нинішній бюджетний період.

"Цю суму підтвердили четверо посадовців і дипломатів ЄС, але остаточна цифра залишається секретною: навіть більшість із 27 комісарів її не бачили до вечора вівторка. Вони мають зібратися в середу вранці для остаточного затвердження. Комісія відмовилась від коментарів", – йдеться у публікації.

Спеціальний позабюджетний фонд для України протягом наступних семи років планується у розмірі 88 млрд євро. 

Тиждень тому повідомлялось про те, що ЄС хоче створити фонд на €100 млрд для стабільної підтримки України.

Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами й обговорюватиметься до оприлюднення деталей наступної Багаторічної фінансової програми ЄС.

Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше.

 
бюджетЄвросоюз

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