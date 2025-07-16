Євросоюз планує прийняти рекордний бюджет у своїй історії
Єврокомісія може затвердити рекордний бюджет ЄС у розмірі 1,7 трильйона євро, з яких 88 мільярдів передбачено для підтримки України.
Про це повідомила медіаорганізація Politico.
Єврокомісія готує централізований бюджет ЄС у розмірі 1,7 трлн євро на 7-річний період, починаючи з 2028 року. Якщо члени Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн погодять цю пропозицію, то загальні витрати зростуть до 1,23% валового національного доходу протягом 7-ми років, порівняно з приблизно 1,1% за нинішній бюджетний період.
"Цю суму підтвердили четверо посадовців і дипломатів ЄС, але остаточна цифра залишається секретною: навіть більшість із 27 комісарів її не бачили до вечора вівторка. Вони мають зібратися в середу вранці для остаточного затвердження. Комісія відмовилась від коментарів", – йдеться у публікації.
Спеціальний позабюджетний фонд для України протягом наступних семи років планується у розмірі 88 млрд євро.
Тиждень тому повідомлялось про те, що ЄС хоче створити фонд на €100 млрд для стабільної підтримки України.
Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами й обговорюватиметься до оприлюднення деталей наступної Багаторічної фінансової програми ЄС.
Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше.