Євросоюз планує виділити Україні 5 млрд євро - ЗМІ

Країни Євросоюзу наступного тижня планують розглянути виділення Україні 5 млрд. євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це має бути транш із макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро, з якого Україна у серпні отримала перший мільярд.

Виділення подальших коштів зупинилося через розбіжності серед країн альянсу.

Зокрема, представники Німеччини поставили під сумнів ідею надання таких величезних кредитів країні, яка перебуває у стані війни. Німецькі дипломати виступали за те, щоб Україна отримувала гранти.

За даними Euractiv, сьогодні країни ЄС домовилися у переважній більшості виділити 5 млрд євро Україні наступного тижня. Зазначається, що поки що не отримано згоду Угорщини.

Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку траншу на 5 млрд. євро. Пакет можуть офіційно ухвалити на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 20 вересня.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги.