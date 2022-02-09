Євросоюз планує виділити Україні 5 млрд євро - ЗМІ
Про це повідомляє Bloomberg.
Це має бути транш із макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро, з якого Україна у серпні отримала перший мільярд.
Виділення подальших коштів зупинилося через розбіжності серед країн альянсу.
Зокрема, представники Німеччини поставили під сумнів ідею надання таких величезних кредитів країні, яка перебуває у стані війни. Німецькі дипломати виступали за те, щоб Україна отримувала гранти.
За даними Euractiv, сьогодні країни ЄС домовилися у переважній більшості виділити 5 млрд євро Україні наступного тижня. Зазначається, що поки що не отримано згоду Угорщини.
Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку траншу на 5 млрд. євро. Пакет можуть офіційно ухвалити на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 20 вересня.
Раніше повідомлялось, що Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги.
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