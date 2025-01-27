Євросоюз погодив послаблення санкцій щодо Сирії

Також блок збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови країни.

Міністри закордонних справ ЄС досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішні політки і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції в Брюсселі після Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Вона додала, що ситуація на Близькому Сході була важливою частиною порядку денного сьогоднішньої зустрічі міністрів.

"Ми досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії. Це може дати поштовх сирійській економіці і допомогти країні знову стати на ноги", – сказала Каллас.

За її словами, вони прагнуть рухатися швидко у цьому напрямку, ми також готові змінити курс, якщо ситуація погіршиться.

Каллас також додала, що паралельно ЄС збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови Сирії.

Раніше стало відомо, що Сирія закрила ринок для російських товарів і зброї.