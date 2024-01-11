Євросоюз пообіцяв виготовити мільйон снарядів до весни для України

Єврокомісія зауважила, що ЄС зможе виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри гальмування, про які йшлося раніше.

Про це сьогодні заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, пише Європейська правда.

"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", - заявила Бернсель.

Крім того, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", - сказав Стано.

В кінці року стало відомо, що Україна до кінця року отримає пів мільйона боєприпасів від ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.