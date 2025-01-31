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ПОЛІТИКА

Євросоюз посилює торгові обмеження для російського агросектору

31 січня 2025, 14:20
Євросоюз посилює торгові обмеження для російського агросектору
Фото: з вільного доступу
росія продовжує використовувати продовольчу безпеку як політичний інструмент.

Європейська комісія ухвалила рішення про запровадження митних тарифів на низку сільськогосподарських товарів й певні види азотних добрив з росії та білорусі. Ця пропозиція була ініційована Всеукраїнською Аграрною Радою (ВАР) та увійшла до Декларації, підписаною парламентськими делегаціями України, Литви та Польщі у Варшаві в червні 2024 року.

"росія продовжує використовувати продовольчу безпеку як політичний інструмент та робить Євросоюз вразливим до потенційних примусових дій з боку рф. Коли ЄС зрештою запровадить санкції для агросектору росії у повній мірі, починаючи з продовольства та добрив і закінчуючи повною забороною доступу російських аграріїв до передових технологій і обладнання, ця країна опиниться на межі голоду, а Україна матиме можливість посилити свої позиції на полі бою", — зазначив голова ВАР Андрій Дикун.

За його словами, підтримка пропозиції ВАР є першим важливим кроком на шляху до спільної перемоги над ворогом та сигнал до готовності ЄС протистояти будь-яким викликам аби прискорити мир. У ВАР уточнюють, що рішення Єврокомісії має бути узгоджено Європейським парламентом та Радою ЄС, після чого увесь аграрний імпорт з росії буде обкладатися європейськими тарифами.

"Таким чином Євросоюз підтримає розвиток внутрішнього виробництва та галузі добрив у ЄС, які постраждали під час енергетичної кризи. Це також дозволить диверсифікувати постачання з третіх країн та допоможе забезпечити стабільне постачання добрив, гарантуючи, що вони залишаться за доступною ціною для фермерів ЄС", — йдеться у повідомленні ВАР.

Нагадаємо Єврокомісія схвалила пропозицію запровадити мита на низку сільськогосподарських продуктів з росії та білорусі, а також на деякі азотні добрива. Сільськогосподарська продукція, на яку вплинуть нові мита, становила 15% сільськогосподарського імпорту з росії в 2023 році. Раніше міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії (ЄК) із закликом заборонити імпорт зерна з росії та білорусі до ЄС.

Єврокомісіяторгівлямитасільське господарстваросія загроза

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