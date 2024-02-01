Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз потроїв виробництво снарядів, але цього все ще недостатньо – Каллас

01 лютого 2024, 16:42
Євросоюз потроїв виробництво снарядів, але цього все ще недостатньо – Каллас
Каллас Естонія
Ця ситуація, продовжила політична діячка, демонструє, що обороноздатність європейських країн не відповідає тому рівню, якому повинна була б.

Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Про це заявила прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС.

Вона наголосила, що країнам ЄС не вдалося до лютого досягти "амбітної мети" в один мільйон артилерійських боєприпасів для України.

"Отже, по-перше, що добре, так це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", - наголосила прем'єрка.

На її думку, це чіткий сигнал ЄС, що потрібно робити. Каллас також виступила за те, щоб "кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП".

Каллас прокоментувала питання санкцій проти росії та їх обходу, оскільки, за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до рф збільшився. Вона наголосила, що з 20 компаній, які продають росіянам чіпи, 15 - це західні компанії, серед яких три європейських.

"Я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати і щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що, знаєте, ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення, то насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент для війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти і отримати власну вигоду від неї", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall побудує новий завод, зокрема для постачання снарядів Україні.

ЄСснаряди

Останні матеріали

Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється