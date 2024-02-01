Євросоюз потроїв виробництво снарядів, але цього все ще недостатньо – Каллас

Ця ситуація, продовжила політична діячка, демонструє, що обороноздатність європейських країн не відповідає тому рівню, якому повинна була б.

Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Про це заявила прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС.

Вона наголосила, що країнам ЄС не вдалося до лютого досягти "амбітної мети" в один мільйон артилерійських боєприпасів для України.

"Отже, по-перше, що добре, так це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", - наголосила прем'єрка.

На її думку, це чіткий сигнал ЄС, що потрібно робити. Каллас також виступила за те, щоб "кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП".

Каллас прокоментувала питання санкцій проти росії та їх обходу, оскільки, за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до рф збільшився. Вона наголосила, що з 20 компаній, які продають росіянам чіпи, 15 - це західні компанії, серед яких три європейських.

"Я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати і щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що, знаєте, ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення, то насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент для війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти і отримати власну вигоду від неї", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall побудує новий завод, зокрема для постачання снарядів Україні.