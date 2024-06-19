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Євросоюз поверне мита на яйця і, ймовірно, цукор з України

19 червня 2024, 19:08
Євросоюз поверне мита на яйця і, ймовірно, цукор з України
Фото: EPA/UPG
Єврокомісія протягом двох тижнів планує відновити мита на українські яйця і, можливо, цукор.

Причина в тому, що Київ вичерпав квоти на їхнє постачання до Європейського Союзу.

Про це пише телеканал Euronews

Представник Єврокомісії підтвердив телеканалу, що імпорт яєць із України до Євросоюзу досяг квоти, а це означає, що ЄС введе митні обмеження протягом наступних двох тижнів.

Крім того, джерела повідомили, що імпорт українського цукру також перебуває під прицілом виконавчої влади Євросюзу після того, як ще у травні Київ вичерпав квоту на його експорт, тобто мита можуть зачепити й цей товар.

"Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту", – сказав інший представник Єврокомісії в інтерв'ю Euronews, додавши, що відомство продовжує стежити за ситуацією з імпортом з України.

Разом з тим, асоціація, яка представляє європейських споживачів цукру з харчової промисловості, занепокоєна обмеженням обсягів імпорту цього товару. Вона вказує на те, що в найближчі роки обсяги цукру будуть недостатніми, щоб задовольнити попит на ринку ЄС.

Сьогодні також стало відомо, що Євросоюз вертає мита на український овес.

 

митаЄвросоюз

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