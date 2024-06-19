Євросоюз вертає мита на український овес

Від сьогодні Європейський Союз повернув мита на український овес через перевищення квот і наразі вони діятимуть рік.

Про це повідомили в Генеральному директораті ЄС з сільського господарства і розвитку сільських районів.

Регламент безмитної торгівлі для України почав діяти з 6 червня і передбачає механізм "екстреного гальмування" для окремих продуктів, включно з вівсом.

Правило застосовується автоматично в разі, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року. Для вівса цей показник становить 2440 тонн, а після досягнення цього обсягу Єврокомісія протягом 14 днів встановлює тарифну квоту відповідно до угоди про вільну торгівлю. Квота на овес встановлена на рівні 4000 тонн.

Імпорт від початку 2024 року вже перевищив цей обсяг, а до кінця 2024 року встановлюються мита режиму найбільшого сприяння і саме тому Квота знову буде доступна з 1 січня 2025 року.

Крім Євросоюзу, Україна експортує овес до низки країн світу: в Індію, Ірак, Лівію, Марокко, ПАР, Швейцарію, Туреччину, В'єтнам.