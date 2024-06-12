Керівник української агрогрупи застерігає Київ від експортної ворожнечі з ЄС

Андрій Веревський закликає Україну уникати конфліктів з ЄС через експорт продовольства, щоб зберегти підтримку Європи у протистоянні з росією.

Власник однієї з найбільших сільськогосподарських компаній України застеріг Київ від затягування суперечки з ЄС щодо експорту продовольства, заявивши, що він ризикує втратити підтримку блоку у війні з росією. Андрій Веревський, співзасновник компанії "Кернел", найбільшого світового експортера соняшникової олії, заявив, що ворогувати з країнами-членами ЄС у такий критичний час нерозумно.

Про це пише Financial Times.

"Я думаю, що Україна не повинна боротися з Польщею або іншими європейськими країнами через імпортні мита та захист європейського ринку. У нас достатньо [інших експортних] ринків для України: я говорю про Індію, Африку, Азію, Китай тощо, і я не думаю, що ми повинні боротися і загострювати відносини між Європою й Україною через постачання сільськогосподарської продукції", — сказав він Financial Times у своєму першому особистому інтерв'ю газеті.

Веревський додав, що "якщо частина Східної Європи хоче захистити свій ринок від української продукції, нехай так і буде, давайте співпрацювати над більш важливими для України речами". Багато хто зі мною не погодиться, але це те, у що я вірю".

Торговельна суперечка розпочалася у квітні минулого року, коли Польща на чолі кількох країн ЄС ввела односторонні заборони на імпорт українських зернових у відповідь на протести своїх фермерів щодо недобросовісної конкуренції.

Це сталося після того, як ЄС зняв обмеження на експорт з України у 2022 році, щоб допомогти її зруйнованій війною економіці втриматися на плаву. Польща, Словаччина та Угорщина залишили заборони в силі та порушили спільну торговельну політику ЄС.