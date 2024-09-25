Євросоюз продовжить підтримку України, незалежно від того, що робитимуть США – Боррель

Боррель стежить за війною з самого початку.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що доки українці воюють з росією ЄС їх підтримуватиме, незалежно від того, що робитимуть США.

Про це Боррель заявив після завершення Радбезу ООН.

Високий дипломат відповів на питання щодо можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому і його плану завершити війну.

"Трамп на даний момент – просто кандидат. Я почекаю, поки він знову сидітиме у Білому домі, щоб розглянути його пропозиції", – додав політик.

За словами Борреля, він стежить за війною з самого початку.

"На початку ніхто не сподівався, що Україна чинитиме опір. І на початку що ми запропонували Україні? Ми запропонували шоломи, зараз ми пропонуємо F-16. Різниця відчутна, чи не так", – сказав Боррель.

Він нагадав, що після 2014 року і спроби анексії Криму європейці не хотіли озброювати Україну, але це змінилося у 2024 році.

"І ми повинні продовжувати. Я не знаю, що робитимуть чи не робитимуть американці, США, новий президент... Але досі підтримка Європейського Союзу, військова, цивільна, економічна, фінансова, гуманітарна, – більша, ніж від США. Понад 100 мільярдів євро – це рахунок, який ми сплатили, з них 45 на військову підтримку. Звісно, це менше ніж США, але це теж важлива цифра.

Моє повідомлення чітке: поки українці бажають чинити опір, ми повинні їх підтримувати. Інакше ми припустимося історичної помилки", – підсумував Боррель.

Вчора в ООН на заключному виступі Байден сказав, що ми не можемо втомитися та відмовитися від підтримки України.