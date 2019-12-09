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Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії до березня 2020 року

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд для 170 фізичних осіб і 44 організацій і компаній
Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії на шість місяців, до 15 березня 2020 року.
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії до березня 2020 року Фото: з відкритих джерел

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд для 170 фізичних осіб і 44 організацій і компаній, повідомляють на сайті Європейської ради.

Європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції, їх продовжують що півроку.

Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати з окупованим Росією Кримом, чинні до 23 червня 2020 року. Термін дії економічних санкцій минає 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, що зняття санкцій проти Росії наразі не на часі, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед візитом до Москви.

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12 09 2019 21:13
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