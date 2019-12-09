CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії на шість місяців, до 15 березня 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії до березня 2020 року
Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд для 170 фізичних осіб і 44 організацій і компаній
Фото: з відкритих джерел
Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд для 170 фізичних осіб і 44 організацій і компаній, повідомляють на сайті Європейської ради.
Європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції, їх продовжують що півроку.
Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати з окупованим Росією Кримом, чинні до 23 червня 2020 року. Термін дії економічних санкцій минає 31 січня 2020 року.
Нагадаємо, що зняття санкцій проти Росії наразі не на часі, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед візитом до Москви.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 09 2019 21:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків