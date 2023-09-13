Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Євросоюз продовжив на наступні пів року персональні санкції за війну проти України

13 вересня 2023, 15:41
Євросоюз продовжив на наступні пів року персональні санкції за війну проти України

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на шість місяців санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

У відомстві нагадали, що санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам. Вони діятимуть щонайменше до 15 березня 2024 року.

Обмеження застосували відносно майже 1 800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію росії проти України.

У рамках перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.

"ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що Євросоюз відмовився від продовження санкцій проти трьох бізнесменів з росії.

За інформацією джерел видання, обмеження не продовжили проти: російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдеара Фархада Ахмедова, колишнього голови російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.

ЄСсанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється