Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Це рішення … виходить з останньої оцінки стану імплементації Мінських домовленостей, які від початку мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, під час Європейської ради 24-25 червня 2021 року

Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити цільові санкції проти окремих економічних секторів Російської Федерації на наступні шість місяців до 31 січня 2022 року. Це рішення … виходить з останньої оцінки стану імплементації Мінських домовленостей, які від початку мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, під час Європейської ради 24-25 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час саміту європейські лідери дійшли висновку, що Мінські угоди не були повністю виконані Росією, та одностайно ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти РФ.

Як повідомлялося, вперше секторальні економічні санкції проти Росії були запроваджені Євросоюзом 31 червня 2014 року у відповідь на дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року та у березні 2015 року.

Ці заходи включають обмеження доступу російських банків та компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інституціям. Санкції також забороняють прямі та непрямі імпорт, експорт або передання всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на постачання в Росію товарів подвійного призначення, що можуть бути використані з військовою метою. Санкції також обмежують доступ РФ до певних чутливих технологій, що можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема у розвідці нафти та її видобутку.

Крім економічних санкцій ЄС застосовує проти Росії інші обмежувальні заходи, зокрема у відповідь на спробу анексії Криму і Севастополя, а також за навмисну дестабілізацію України, що включає дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб’єктів у Криму та Севастополі.