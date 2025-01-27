Євросоюз пропонує €30 млн допомоги Придністров'ю для подолання енергокризи

Кошти блоку можуть бути використані для "постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя" Молдови.

Європейський Союз пропонує надати Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 мільйонів євро для подолання інспірованої рф енергетичної кризи.

Про це повідомила Європейська комісія.

Пакет допомоги Євросоюзом передбачає фінансування "закупівлі та транспортування природного газу до Придністровського регіону задля допомоги відновлення електро– та теплопостачання".

Додатково кошти Євросоюзу можуть бути використані для "постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя" Молдови, йдеться в повідомленні.

Також в ЄС анонсували "більш комплексний пакет енергетичної підтримки, який буде спрямований на пом'якшення наслідків кризи і зменшення тиску на ціни на енергоносії" в Молдові.

Пакет може базуватись на Плані зростання Молдови, робота над яким в ЄС завершується.

За офіційними даними, ЄС уже надав 240 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки енергетичній системі Молдови на 2021-2024 рік, щоб допомогти найбільш вразливим верствам населення.

Нагадаємо, у Молдові з грудня 2024 року діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв’язку з припиненням постачання "безкоштовного" газу рф до невизнаного Придністров’я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.

На початку року у Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла.є