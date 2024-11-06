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Євросоюз прискорить припинення імпорту російського газу – Reuters

06 листопада 2024, 14:32
Євросоюз прискорить припинення імпорту російського газу – Reuters
Фото: УНН
Частка російського газу на балансі ЄС складає 18%.

Кандидат у комісари ЄС з енергетики Дан Йоргенсен закликав прискорити відмову від російського викопного палива до 2027 року. 

Про це пише агенція Reuters.

На сьогодні частка російського газу в енергобалансі Європейського Союзу становить 18%. 

Йоргенсена каже, що затвердження котрого відбудеться найближчими тижнями, необхідно розширити використання відновлюваних джерел енергії і ядерної енергетики для зниження цін на енергію та зміцнення економічної стабільності Європи.

"В перші 100 днів я представлю план, як прискорити припинення нашої залежності від російського газу до 2027 року", - заявив він.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн доручила Йоргенсену знизити ціни на енергоносії, аби спробувати відновити промислову конкурентоспроможність Європи, декарбонізувати економіку і покласти край імпорту енергоносіїв з рф.

Йоргенсен також відзначив, що ядерна енергетика має вирішальне значення для сприяння декарбонізації.

В той же час ми повідомляли, що спроби ЄС замінити російський газ через Україну постачаннями з Азербайджану зайшли у глухий кут.

 

РосіягазЄвросоюз

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