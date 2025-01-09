Євросоюз прискорює розслідування щодо соцмережі X (Twitter)

Маск використовує платформу для просування правих кандидатів у всьому світі.

Європейський Союз прискорить розслідування стосовно соціальної мережі Ілона Маска X (Twitter) через підозри у порушенні "Закону про цифрові послуги".

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Цифровий комісар ЄС Хенна Вірккунен та глава юстиції Майкл МакГрат у листі до європейських законодавців підтвердили, що Єврокомісія має намір "якомога швидше, наскільки це можливо з юридичної точки зору" дійти висновків у цій справі.

В статті написано, що це свідчить про дедалі більшу увагу до соцмережі X (Twitter), яку Маск використовує для просування правих кандидатів у всьому світі.

Нещодавно мільярдер підтримав лідера ультраправих ФРН Алісу Вайдель з партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) і в четвер планує провести з нею інтерв'ю у прямому ефірі в Х. Єврокомісія оголосила, що перевірить, чи не використовуються алгоритми цієї соцмережі для навмисного просування прямої трансляції, що потенційно може бути порушенням закону.

А раніше правоцентристські німецькі законодавці Андреас Шваб і Даніель Каспарі висловили занепокоєння щодо впливу Ілона Маска на майбутні європейські вибори.

Вчора, 8 січня, Франція закликає ЄС до жорстких дій проти втручання Маска у політику.