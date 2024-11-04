Євросоюз привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові

Блок підтримує безпеку і стійкість Молдови.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель і Європейська комісія привітали Маю Санду з перемогою в ході другого туру президентських виборів, які відбулись вчора в Молдові.

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС і Єврокомісії, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Євросоюз тепло вітає Маю Санду з переобранням на другий термін на посаді президента Республіки Молдова. Ми відзначаємо молдовської влади з успішного проведення виборів, незважаючи на безпрецедентне втручання з боку Росії, включаючи застосування схем із скупівлі голосів та дезінформації. Ці гібридні спроби були спрямовані на підрив демократичних інституцій країни та її європейського шляху", - йдеться в заяві.

В ній наголосили, що Євросоюз підтримує безпеку і стійкість Молдови, у тому числі з використанням Європейського фонду миру та Місії партнерства ЄС.

Саме Молдова була першою країною, з якою Євросоюз уклав угоду про партнерство в сфері безпеки й оборони.

"Нещодавній референдум підтвердив зобов’язання народу Молдови щодо європейського шляху та щодо подальшого зміцнення наших близьких зв’язків. ЄС буде продовжувати працювати з президентом та владою Молдови для просування подальших реформ та для посилення стабільності й добробуту країни на її шляху до ЄС, включно з використанням нещодавно оголошеного Плану зростання для Молдови", - написано в документі.

Зранку ми повідомляли, що Санду відірвалась і зберігає посаду президента.