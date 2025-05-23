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ПОЛІТИКА

Євросоюз розглядає обмеження прав Угорщини за системні порушення

23 травня 2025, 10:02
Євросоюз розглядає обмеження прав Угорщини за системні порушення
Фото: 1news.md
Згідно з проектом порядку денного, міністри країн ЄС проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині в межах процедури.

Угорщині загрожує втрата ключових повноважень у Європейському Союзі за порушення цінностей блоку.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Рада Європейського Союзу з загальних питань (General Affairs Council) планує 27 травня провести засідання, під час якого розглянути можливий запуск процедури щодо Угорщини за статтею 7 Договору про Європейський Союз.

Цією статтею передбачено механізм обмеження прав країни, впритул до позбавлення права голосу, через серйозне порушення засадничих цінностей.

Згідно з проектом порядку денного, міністри країн ЄС проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині в межах процедури, ініційованої Європейським парламентом ще у вересні 2018 року.

Зазначимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз, передбачає ймовірність призупинення окремих прав держави-члена, якщо виявлено серйозне та системне порушення засадничих принципів, на яких ґрунтується спільнота.

Нагадаємо, члени парламенту Європейського Союзу закликали у міжпартійному листі до постійного позбавлення Угорщини будь-якого фінансування ЄС, оскільки попередні обмеження  не мали жодного ефекту.

УгорщинаЄвросоюз

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