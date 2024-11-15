Євросоюз розглядає введення санкцій проти Китаю за поставки зброї росії – ЗМІ
Пекін вперше поставив москві зброю для використання у війні проти України.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликає до наслідків, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine.
Джерела видання кажуть, що розвідувальні дані є "переконливими" і свідчать про надання летальної підтримки росії з боку Китаю.
Наразі Євросоюз розглядає весь спектр можливих обмежувальних заходів, включно із забороною на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожуванням активів та забороною на в'їзд.
Дипломати наголошують на необхідності прямого діалогу з Пекіном.
Одне з джерел зазначило, що Єврросоюз має намір донести до Китаю наступне повідомлення:
"Ви завжди казали, що хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні...Ви годуєте звіра, замість того, щоб сприяти миру".
Нагадаємо, приблизно місяць тому Пекін почав передавати кремлю зброю.