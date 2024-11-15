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Євросоюз розглядає введення санкцій проти Китаю за поставки зброї росії – ЗМІ

15 листопада 2024, 21:13
Євросоюз розглядає введення санкцій проти Китаю за поставки зброї росії – ЗМІ
Червоний прапор здуло вітром на обличчя вартового перед церемонією привітання прем'єр-міністра Австралії Джулії Гіллард. Пекін.
В жовтні США встановили, що КНР передає росіянам готові бойові безпілотники.

Пекін вперше поставив москві зброю для використання у війні проти України.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликає до наслідків, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine.

Джерела видання кажуть, що розвідувальні дані є "переконливими" і свідчать про надання летальної підтримки росії з боку Китаю.

Наразі Євросоюз розглядає весь спектр можливих обмежувальних заходів, включно із забороною на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожуванням активів та забороною на в'їзд. 

Дипломати наголошують на необхідності прямого діалогу з Пекіном.

Одне з джерел зазначило, що Єврросоюз має намір донести до Китаю наступне повідомлення: 

"Ви завжди казали, що хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні...Ви годуєте звіра, замість того, щоб сприяти миру".

Нагадаємо, приблизно місяць тому Пекін почав передавати кремлю зброю.

 

КитайсанкціїЄвросоюзвійна в Україні

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