Євросоюз розгортає війська у Червоному морі

Рада ЄС схвалила розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написалв в соцмережі X Twitter).

"Я вітаю сьогоднішнє рішення про початок операції Військово-морських сил ЄС Aspides. Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами. Окрім реагування на кризу, це крок до посилення європейської присутності на морі для захисту наших європейських інтересів", - йдеться в дописі.

Військово-морська місія Aspides, яка походить від давньогрецького слова "щит", передбачає перекидання європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження у Червоне море, Аденську затоку та прилеглі акваторії.

Кораблі отримають наказ відкривати вогонь по бойовиках, якщо ті атакуватимуть першими, і не матимуть права стріляти на випередження.

Оперативне командування розміщуватиметься у грецькому місті Ларісса.

Європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні заявляв журналістам, що через зміну маршруту судноплавства через Червоне море час доставки вантажів між Азією і ЄС збільшився на 10-15 днів, а вартість цих перевезень зросла приблизно на 400%.