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Євросоюз розгортає війська у Червоному морі

19 лютого 2024, 14:19
Євросоюз розгортає війська у Червоному морі
Фото: www.ednist.info
Рада ЄС схвалила розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написалв в соцмережі X Twitter).

"Я вітаю сьогоднішнє рішення про початок операції Військово-морських сил ЄС Aspides. Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами. Окрім реагування на кризу, це крок до посилення європейської присутності на морі для захисту наших європейських інтересів", - йдеться в дописі. 

Військово-морська місія Aspides, яка походить від давньогрецького слова "щит", передбачає перекидання європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження у Червоне море, Аденську затоку та прилеглі акваторії. 

Кораблі отримають наказ відкривати вогонь по бойовиках, якщо ті атакуватимуть першими, і не матимуть права стріляти на випередження. 

Оперативне командування розміщуватиметься у грецькому місті Ларісса.

Європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні заявляв журналістам, що через зміну маршруту судноплавства через Червоне море час доставки вантажів між Азією і ЄС збільшився на 10-15 днів, а вартість цих перевезень зросла приблизно на 400%.

Нагадаємо що на початку року США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені і відтоді країни почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами.
 
ЄвросоюзвійськахуситиЧорвоне море

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