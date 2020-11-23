Євросоюз розпочав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень

Процес контролюватиме оператор, який перебуватиме за межами приміщення, яке дезінфікують, щоб уникнути впливу ультрафіолетового випромінювання

Європейська Комісія (ЄК) оголосила у понеділок про початок закупівлі 200 дезінфекційних роботів, які будуть надані лікарням у всьому Європейському Союзі.

Єропейська Комісія (ЄК) оголосила у понеділок про початок закупівлі 200 дезінфекційних роботів, які будуть надані лікарням у всьому Європейському Союзі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Лікарні більшості держав-членів заявили про потребу та висловили зацікавленість в отриманні цих роботів, які можуть дезінфікувати стандартні палати пацієнтів за допомогою ультрафіолетового світла всього за 15 хвилин і у такий спосіб допомагають запобігти та зменшити поширення вірусу", - йдеться в повідомленні ЄК.

"Процес контролюватиме оператор, який перебуватиме за межами приміщення, яке дезінфікують, щоб уникнути впливу ультрафіолетового випромінювання", - пояснюють у Брюсселі.

Очікується, що ці роботи будуть поставлені у найближчі тижні.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила: "Ми робимо все можливе, щоб підтримати лікарні та пацієнтів у ці важкі часи. На кошти ЄС ми закуповуємо 200 дезінфекційних роботів, які будуть доставлені в лікарні у всій Європі, щоб допомагати дезінфікувати палати пацієнтів".

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