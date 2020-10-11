Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Hyundai може купити виробника роботів Boston Dynamics за 1 млрд доларів – ЗМІ

Японська холдингова компанія Softbank веде переговори з корейським автомобільним гігантом Hyundai Motor Co. щодо продажу виробника роботів Boston Dynamics Inc.
Hyundai може купити виробника роботів Boston Dynamics за 1 млрд доларів – ЗМІ Фото:Boston Dynamics

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, сума угоди може сягнути 1 млрд доларів. Проте умови угоди ще не доопрацьовані, переговори тривають.

Пр цьому, представники Boston Dynamics, Hyundai та SoftBank відмовились коментувати виданню інформацію про переговори щодо угоди.

У Hyundai зазначили, що "постійно вивчають різні інвестиційні та партнерські можливості".

У Boston Dynamics заявили, що її робота "продовжує хвилювати партнерів, зацікавлених у вивченні більш глибоких комерційних відносин з нашою компанією".

Як зазначає Bloomberg, компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. Японська компанія SoftBank купила її в 2017 році в Google.

У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх робособак Spot. При цьому, компанія все ще не є прибутковим бізнесом, а позиціонує себе як дослідницька організація.

Нагадаємо, що роботи-собаки Boston Dynamics надійшли в продаж

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2020 17:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.