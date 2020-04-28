Євросоюз розробить "COVID-паспорт" для туристичної галузі

Міністри туризму країн ЄС погодилися розробити єдиний документ з умовною назвою "COVID-паспорт", який у всіх країнах ЄС гратиме роль сертифіката безпеки в галузі.

Про це за підсумками віртуальної конференції очільників туристичних відомств країн Євросоюзу розповів міністр туризму Хорватії, яка головує в ЄС, Гарі Капеллі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завершили неформальну конференцію міністрів за участю всіх країн-членів та єврокомісара з питань внутрішнього ринку Террі Бретона. Ми дійшли кількох висновків, зокрема в організації спільного європейського підходу для виходу з кризи. Це включатиме створення спільних протоколів і заходів у сфері здоров’я та безпеки. Міністри погодилися, що має бути створений спільний документ, з умовною назвою "COVID-паспорт", який буде чинним в усьому Євросоюзі", - зазначив Капеллі.

За його словами, міністри та Єврокомісія погодили спільну позицію про те, що короткостроковий Фонд відновлення, який буде створюватися під егідою ЄК та за участі країн-членів, включатиме видатки на відновлення туристичної галузі в обсязі 20-25%. Такий самий відсоток туристична галузь має отримати у Багаторічній фінансовій перспективі ЄС на 2021-27 роки.

"У звичайних умовах туризм не грає такої значущої ролі у БФП, але зараз склалася унікальна позиція з боку країн-членів: галузь має становити 20-25% довгострокового бюджету. Саме туризм має відіграти дуже важливу роль у відроджені економіки всіх наших країн. Ми завжди вважали, що він займає забагато місця в економіці Хорватії, але сьогодні почули про таку саму ситуацію в інших країнах, таких як Італія, Іспанія, Португалія, Греція. Наприклад, в Італії на туризм припадає 12-13% ВНП та близько 15% усієї робочої сили. Тож цей напрямок є важливим для всіх" - підсумував представник Хорватського головування ЄС.

Нагадаємо, що грунтуючись на інформації міжнародних організацій і торгових груп, у Єврокомісії повідомили про збитки у розмірі від 275 до 400 мільярдів євро для європейського туризму через пандемію коронавірусу.