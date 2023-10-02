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Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – Бербок

02 жовтня 2023, 12:59
Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – Бербок
Фото: РБК-Україна
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Раді ЄС в Києві заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС", - сказала Бербок.

Вона ​​додала, що європейські партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. 

Бербок она також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії. 

"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", - підсумувала глава МЗС Німеччини.  

Бербок прибула в Україну вдруге цієї осені.

Нагадаємо, що в Києві стартує "історична" зустріч Ради ЄС.

 

ЄвросоюззаяваБербок

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