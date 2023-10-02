Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – Бербок
Про це повідомляє Європейська правда.
"Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС", - сказала Бербок.
Вона додала, що європейські партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху.
Бербок она також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії.
"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", - підсумувала глава МЗС Німеччини.
Бербок прибула в Україну вдруге цієї осені.
Нагадаємо, що в Києві стартує "історична" зустріч Ради ЄС.