Євросоюз розширив розслідування проти X (Twitter)

Компанія повинна буде надати внутрішню документацію про рекомендаційні системи і будь-які останні зміни, внесені до них.

Єврокомісія оголосила про розширення розслідування стосовно соцмережі X, яка належить мільярдеру Ілону Маску.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 17 січня.

В запиті виконавчий орган ЄС просить X (Twitter) до 15 лютого цього року надати внутрішню документацію про рекомендаційні системи і будь-які останні зміни, внесені до них.

Також Єврокомісія вимагає, аби соцмережа до кінця року зберігала внутрішні документи та інформацію щодо майбутніх змін у дизайні та функціонуванні алгоритмів рекомендацій.

ЄК направила запит на доступ до деяких комерційних даних X (Twitter), технічних інтерфейсів до її контенту, "які дозволяють безпосередньо встановлювати факти щодо модерації контенту та вірусності акаунтів".

Єврокомісія оголосила усі ці вимоги в межах розслідування того, чи дотримується соцмережа Ілона Маска положень Акту про цифрові послуги ЄС.

Також цього тижня Комісія з цінних паперів США подала до суду на Маска через купівлю Twitter.