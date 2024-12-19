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Євросоюз схвалив блокування активів рф до кінця війни і компенсацію збитків Україні

19 грудня 2024, 21:09
Євросоюз схвалив блокування активів рф до кінця війни і компенсацію збитків Україні
Фото: Укрінформ
Європейський Союз готовий і далі посилювати тиск на росію.

На Саміті Євросоюзу було прийнято нову ухвалу щодо блоквання незаконних активи росії.

Про що йдеться в ухвалі ЄС, повідомляє EU Council.

Незаконно заблоковані активи рф залишаться заморожені до кінця конфлікту і будуть компенсувати збитки України. 

В Євросоюзі оголосили, що зусилля щодо подальшого обмеження здатності кремля вести війну мають продовжуватися. 

"Європейська Рада вітає ухвалення 15-го пакета санкцій проти рф, зокрема заходів проти "тіньового флоту". Вона також повторно закликає до повного й ефективного виконання санкцій і до впровадження додаткових заходів для боротьби з їхнім обходом, зокрема через треті країни", – йдеться в тексті.

Європейський Союз готовий посилювати тиск на москву, зокрема й через ухвалення нових санкцій.

Крім того, Єврокомісія надасть Україні кредит у €18,1 млрд

 
Євросоюзактиви рф

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