Євросоюз схвалив блокування активів рф до кінця війни і компенсацію збитків Україні
На Саміті Євросоюзу було прийнято нову ухвалу щодо блоквання незаконних активи росії.
Про що йдеться в ухвалі ЄС, повідомляє EU Council.
Незаконно заблоковані активи рф залишаться заморожені до кінця конфлікту і будуть компенсувати збитки України.
В Євросоюзі оголосили, що зусилля щодо подальшого обмеження здатності кремля вести війну мають продовжуватися.
"Європейська Рада вітає ухвалення 15-го пакета санкцій проти рф, зокрема заходів проти "тіньового флоту". Вона також повторно закликає до повного й ефективного виконання санкцій і до впровадження додаткових заходів для боротьби з їхнім обходом, зокрема через треті країни", – йдеться в тексті.
Європейський Союз готовий посилювати тиск на москву, зокрема й через ухвалення нових санкцій.
Крім того, Єврокомісія надасть Україні кредит у €18,1 млрд.