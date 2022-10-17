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Євросоюз ухвалив нові санкції проти Ірану

Ольга
Матарикіна
Санкційний список ЄС проти Ірану тепер включає загалом 97 фізичних осіб та вісім юридичних осіб
Євросоюз ухвалив нові санкції проти Ірану Фото: з вільних джерел
Влада Євросоюзу ухвалила рішення про запровадження додаткових санкцій проти винних у порушеннях прав людини в Ірані. 
 
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
 
"Сьогодні Рада додала 11 фізичних та чотири юридичні особи до списку суб'єктів, які підпадають під обмежувальні заходи в контексті існуючого режиму санкцій щодо стану прав людини в Ірані. Це пов'язано з їхньою роллю у смерті Махсі Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані", -  йдеться у повідомленні.
 
Уточнюється, що санкції поширюються на тих, хто несе відповідальність за смерть Аміні: поліцію моралі Ірану та двох її ключових постатей - Мохаммада Ростамі та Хадж Ахмада Мірзаї. Також обмеження зачіпають Сили правопорядку Ірану, а також низку їхніх місцевих керівників "за роль у жорстокому придушенні протестів".
 
До списку внесено міністра інформаційних та комунікаційних технологій Ірану Ісса Зарепура у зв'язку з його відповідальністю за відключення інтернету.
 
Введені заходи включають заборону на поїздки до ЄС та заморожування активів. Крім того, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти перерахованим фізичним та юридичним особам. Режим санкцій щодо прав людини в Ірані також передбачає заборону експорту в цю країну обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.
 
Нагадаємо, у середині вересня Іран охопили протести, коли стало відомо про загибель Махсі Аміні. Ця 22-річна жінка впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом. Через три дні вона померла у лікарні.
 
 
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17 10 2022 21:33
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