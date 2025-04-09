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Євросоюз ухвалив першу відповідь на тарифи Трампа

09 квітня 2025, 18:02
Євросоюз ухвалив першу відповідь на тарифи Трампа
Фото: atn.ua
Тарифи охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро.

Країни-члени Євросоюзу проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти США.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Пропозиція блоку стосується рішення Вашингтону ввести тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС. 

Попри те, що в Єврокомісії наразі не уточнили деталей тарифних заходів проти США, аде масмедіа пишуть, що вони охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро. 

Серед товарів соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік – усі ці товари, повʼязані з республіканськими штатами США.

Проте у фінальному переліку не весли бурбон, ймовірно, через тиск виноробних країн ЄС після того, як Трамп пригрозив 200% тарифами на європейські вина.

Тарифи ЄС почнуть стягуватись із 15 квітня, а саме після того, як будуть завершені юридичні аспекти оформлення рішення й воно буде офіційно опубліковане.

"ЄС вважає американські тарифи невиправданими й шкідливими, такими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС чітко заявив, що віддає перевагу досягненню результатів переговорів зі США, які були б збалансованими та взаємовигідними", – заявили в Єврокомісії.

Блок готовий призупинити контрзаходи "в будь-який час, якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів".

Ці контрзаходи Євросоюзу поки не стосуються запровадження Трампом 20-відсоткових "взаємних" тарифів на весь експорт з Євросоюзу, які набули чинності в середу, а також на його нещодавнє 25% мито на автомобілі.

 
ЄвросоюзмитаСША

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