Євросоюз запропонував США взаємні нульові тарифи для запобігання торговій війні

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз також готовий відповісти контрзаходами.

Євросоюз запропонував США встановити взаємні нульові тарифи на промислові товари, щоб уникнути великої торгової війни між країнами.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європа готова до переговорів зі США. Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари. Бо ми завжди готові до хорошої угоди", — зазначила вона.

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз також готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих наслідків американських мит через переорієнтацію торгівлі.

Разом з тим в ЄС заявили, що вже наступного тижня почнуть стягувати мита на деякі імпортовані зі США товари.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович підкреслив, що хоч блок і вважає за краще вести переговори про скасування мит із США, однак ЄС готовий і посилити свою відповідь. Це може включати Інструмент ЄС по боротьбі з примусом, який дозволить йому націлюватися на служби США або обмежувати доступ американських компаній до тендерів на державні закупівлі в ЄС.

Як підкреслює Reuters, цього тижня ЄС, ймовірно, схвалить початковий пакет контрзаходів на імпорт зі США обсягом до $28 мільярдів — від зубної нитки до діамантів — у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній, а не на ширші "взаємні" мита.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Він також хоче, щоб Європа заплатила репарації за минулі роки.